Keine Panik bei ALBA Berlin nach hohen Testspielpleiten

Mit Ernüchterung ist der Berliner Basketball-Bundesligist ALBA aus Cagliari auf Sardinien in die Hauptstadt zurückgekehrt. Gegen Eurocup-Sieger Galatasaray Istanbul (55:78) und Gastgeber Dinamo Sassari (68:87) setzte es derbe Pleiten. «Wir wissen, dass noch viel Arbeit vor uns liegt», sagte Manager Marco Baldi. Eine Woche vor dem Saisonstart daheim gegen Bonn, verfallen die Berliner aber nicht in Panik. «Diese Ergebnisse waren zu erwarten. Die anspruchsvollen Gegner sind in der Vorbereitung deutlich weiter als wir», meinte Baldi.

Das ALBA-Team gleicht derzeit noch einem Puzzle, dass sich nur langsam zusammenfügt. So war Center Elemedin Kikanovic nach seinem Abstecher zur bosnischen Nationalmannschaft auf Sardinien erstmalig wieder dabei. Zudem gaben die letzte Woche verpflichteten und noch nicht ganz fitten Forwards Tony Gaffney und Paul Carter ihr Debüt im ALBA-Trikot. «In dieser Kombination haben wir noch nie zusammen gespielt», erklärte Baldi. Und das war zu erkennen: Die Spieler kennen Spielsysteme noch nicht. So haperte es am flüssigen Zusammenspiel. «Irrsinnig viele Laufwege waren noch falsch», fand deshalb auch Baldi.

Endgültig komplett ist ALBA immer noch nicht. Am Montag stoßen noch die deutschen Nationalspieler Niels Giffey und Akeem Vargas nach erfolgreicher EM-Qualifikation zum Team. «Das sind dann eigentlich fünf neue Spieler und im Grunde fangen wir mit der Vorbereitung noch einmal von vorne an», sagte Baldi.

Um sich weiter einspielen zu können, wurde deshalb für Mittwoch noch kurzfristig ein weiteres Testspiel gegen den polnischen Meister Zielona Gora angesetzt.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. September 2016 11:40 Uhr

Quelle: dpa

