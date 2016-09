ALBA Berlin verliert auch zweiten Test in Cagliari

Basketball-Bundesligist ALBA Berlin hat die Generalprobe vor dem Saisonstart am nächsten Samstag gegen Bonn verpatzt. Beim Spiel um Platz drei im «City of Cagliari»-Turnier auf Sardinien unterlagen die Berliner dem italienischen Vertreter Dinamo Sassari mit 68:87 (28:47). Nach der 55:78-Pleite am Vorabend gegen Galatasaray Istanbul verlor ALBA damit auch das zweite Turnierspiel.

ALBA ging zunächst schnell in Führung, aber unnötige Fouls brachten die Berliner bald in Bedrängnis. Allein Spielmacher Peyton Siva kassierte im ersten Viertel gleich vier Fouls. So geriet ALBA nach zehn Minuten mit 14:27 ins Hintertreffen.

Danach wuchs der Rückstand weiter, nach drei Vierteln stand es 47:72. Im letzten Viertel konnten die Berliner das Ergebnis nur noch etwas erträglicher gestalten. Beste Berliner Werfer waren Bogdan Radosavljevic mit 16 und Engin Atsür mit 12 Punkten.

Letzte Änderung: Samstag, 17. September 2016 20:30 Uhr

Quelle: dpa

