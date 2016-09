Union Berlin holt mit zehn Mann ersten Auswärtssieg

Union holt den ersten Auswärtssieg und stemmt sich mit zehn Mann 37 Minuten gegen die Löwen-Offensive. Nach dem zweiten Saisonerfolg rücken die Berliner auf den dritten Tabellenplatz vor.

München/Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin setzt seinen kleinen Höhenflug fort und kam am fünften Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga zum ersten Auswärtssieg. Die Hauptstädter bezwangen 1860 München mit 2:1 (2:1) und mussten die letzten 37 Minuten mit zehn Spielern auskommen. Nach dem 4:0 gegen Karlsruhe gelang der Union-Elf, die auf Rang drei vorgerückt ist, am Freitag der zweite Dreier in Folge.