Netzhoppers: Westphal mit Team vorgestellt

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben den nächsten Ex-Nationalspieler verpflichtet. Nach Björn Andrae wird auch der Ex-Berliner Dirk Westphal in der kommenden Saison für den Brandenburger Volleyball-Bundesligist aufschlagen. Der 30 Jahre alte Außenangreifer wurde am Freitag bei der Präsentation des neuen Teams als einer von fünf Neuzugängen vorgestellt. Westphal hat 70 Mal für Deutschland gespielt und war 2014 WM-Dritter. Schon mit der Verpflichtung des 280-malige Nationalspielers Andrae (35), der in der Vorsaison noch für Vizemeister VfB Friedrichshafen gespielt hatte, hatten die Netzhoppers überrascht.

In einem Spiel zum 40. Geburtstag des Vereins siegte das aktuelle Bundesligateam gegen eine Traditionsmannschaft unter anderen mit dem ehemaligen Kapitän Manuel Rieke, Manager Arvid Kinder und dem Beachvolleyball-Nationalspieler Jonathan Erdmann mit 3:0 (31:29, 25:22, 25:20). Nach der Partie vor rund 250 Fans in Königs Wusterhausen wurde der ehemalige Nationalspieler Rieke (33), der zehn Jahre für die Netzhoppers gespielt hatte und jetzt die Bundesliga-Damen des Köpenicker SC trainiert, offiziell verabschiedet. Der Brandenburger Bundesligist spielt ab sofort unter dem neuen offiziellen Namen Netzhoppers SolWo Königspark KW.

Letzte Änderung: Freitag, 16. September 2016 20:10 Uhr

Quelle: dpa

