SPD zum Wahlkampfabschluss: Berlin muss Berlin bleiben

Mit kräftiger bundespolitischer Unterstützung und einem scharfen Angriff auf den Noch-Koalitionspartner CDU geht die Berliner SPD auf die Zielgerade vor der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier warb auf dem Winterfeldplatz: «Lasst uns dafür sorgen, dass Berlin Berlin bleibt.» Die Stadt Willy Brandts dürfe nichts anderes als einen sozialdemokratischen Regierungschef bekommen.

SPD-Spitzenkandidat Michael Müller warb in einer engagierten Rede um Unterstützung und griff CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel offensiv an. «Wer unter jedem Kopftuch, hinter jeder Burka und hinter jedem Bart ein Sicherheitsrisiko vermutet, will keine Integration», sagte der Regierende Bürgermeister. Henkel hatte sich im Wahlkampf für ein Burka-Verbot ausgesprochen.