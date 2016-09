dpa

Mayer spielt in Davis-Cup-Relegation gegen Polen Majchrzak

Zum Auftakt des letzten Tages in der Davis-Cup-Relegation zwischen Deutschland und Polen trifft Florian Mayer in Berlin auf Kamil Majchrzak. Während die Aufstellung von Mayer feststand, hatte es am Samstagabend noch Spekulation um seinen Gegner gegeben. In Frage war auch der einstige Weltranglisten-41. Lukasz Kubot gekommen, der sich inzwischen aber auf das Doppel konzentriert. Zudem hatte Kubot am Samstag beim polnischen Fünf-Satz-Sieg im Doppel fast vier Stunden auf dem Platz gestanden. Durch den Erfolg hatten die Gäste auf 1:2 verkürzt. Mayer kann mit einem Sieg den deutschen Weltgruppen-Verbleib perfekt machen.

Letzte Änderung: Sonntag, 18. September 2016 11:40 Uhr

