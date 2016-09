dpa

Deutsches Davis-Cup-Doppel verliert

Das deutsche Tennis-Team hat den vorzeitigen Sieg im Davis-Cup-Relegationsspiel gegen Polen durch eine Niederlage im Doppel verpasst. Daniel Brands und Debütant Daniel Masur verloren am Samstag in Berlin trotz 2:0-Satzführung noch 7:6 (7:5), 6:4, 3:6, 4:6, 2:6 gegen Marcin Matkowski und Lukasz Kubot. Damit führt die DTB-Auswahl vor den abschließenden Einzeln am Sonntag nur noch 2:1. Am Schlusstag soll zunächst Florian Mayer gegen Kamil Majchrzak antreten, zum Abschluss folgt die Partie zwischen Jan-Lennard Struff und Hubert Hurkacz. Änderungen sind am Sonntag noch möglich.

