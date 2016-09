dpa

Davis-Cup: Struff-Sieg zum 3:2 gegen Polen

Die deutsche Tennis-Auswahl bleibt in der Davis-Cup-Weltgruppe der besten 16 Nationen. Mit dem Sieg im entscheidenden Einzel sorgte Jan-Lennard Struff am Sonntag in Berlin für den 3:2-Erfolg im Relegationsspiel gegen Polen. Struff gewann 7:6 (7:4), 6:4, 6:1 gegen Hubert Hurkacz und bewahrte das DTB-Team damit vor dem dritten Abstieg in die Zweitklassigkeit. Zuvor hatte Florian Mayer wie schon das deutsche Doppel am Samstag die vorzeitige Entscheidung verpasst. Nach dem 2:6, 6:4, 2:6, 3:6 gegen Außenseiter Kamil Majchrzak verkündete der demnächst 33 Jahre alt werdende Bayreuther seinen Rücktritt aus dem Davis-Cup-Team.

«Es war eine lange Reise und eine schöne Zeit», sagte Mayer. «Ich möchte den Weg freimachen für die nächste Generation. Es fällt mir nicht leicht, aber es ist jetzt auch endgültig», erklärte der Franke, der am Sonntag nervlich und körperlich angeschlagen wirkte und mit dem Druck nicht zurecht kam. «Ich muss meine Schlüsse ziehen», sagte er. Es sei eine brutale Belastung, zweimal am Wochenende über drei Gewinnsätze spielen zu müssen. Auf der ATP-Tour will der Weltranglisten-59. noch aktiv bleiben.

