dpa

Vier Brandstiftungen binnen einer Nacht

In der Nacht zum Freitag haben gleich vier Brandstiftungen die Berliner Polizei beschäftigt. In Treptow-Köpenick hatten Unbekannte zwei Kinderwagen und Briefkästen in verschiedenen Wohnfluren angezündet. Einige Mieter erlitten leichte Verletzungen durch die Rauchentwicklung, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte.

Gegen 23.25 Uhr brannten zunächst in der Kietzer Straße zwei Kinderwagen. Kurze Zeit später brannte auch eine Dixi-Toilette in derselben Straße. Gegen 23.50 Uhr brach erneut ein Feuer in einem Wohnflur in der Müggelheimer Straße aus. Dort hatten Unbekannte Briefkästen angezündet. Ein Mieter des Nachbarwohnhauses teilte den Einsatzkräften vor Ort mit, es seien auch bei ihm Briefkästen angezündet worden. Alle Brände konnten gelöscht werden. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt.

Letzte Änderung: Freitag, 16. September 2016 18:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen