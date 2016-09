dpa

Brandenburgischer Manufakturentag eröffnet

Der erste Brandenburgische Manufakturentag ist am Freitag in Potsdam eröffnet worden. An der Schau, die Tradition und Innovationskraft des märkischen Handwerks präsentieren soll, beteiligen sich mehr als 20 Manufakturen, wie das Kulturministerium am Freitag mitteilte. Darunter befinden sich die Porzellanmanufaktur Achatporzellan aus Rheinsberg, der Prignitzer Schreibgeräteproduzent Cleo Skribent, die Keramikwerkstätten Hedwig Bollhagen aus Marwitz und die Spreewälder Confisérie Felicitas. Der Manufakturentag ist Teil des Kulturland-Themenjahrs «Handwerk zwischen gestern und übermorgen».

Ergänzt wurde die von Kulturministerin Martina Münch (SPD) eröffnete Schau um eine Präsentation der Fachhochschule Potsdam mit Projekten von Designabsolventen, die in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Handwerksfirmen sowie internationalen Herstellern entstanden sind.

Die 2014 gegründete Deutsche Manufakturenstraße ist ein Netzwerk der führenden Manufakturen Deutschlands. Die rund 2500 Kilometer lange touristische Route führt durch alle 16 Bundesländer.

