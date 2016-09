Ex-Piratenpolitiker Lauer wird SPD-Mitglied

Er war einer der bekanntesten Politiker der Piraten. Aber schon vor einigen Jahren überwarf sich Christopher Lauer mit seiner Partei. Dann folgte der Austritt. Nun hat er eine neue politische Heimat.

Berlin (dpa/bb) - Der frühere Piratenpolitiker Christopher Lauer (32) tritt in die SPD ein. Er habe bereits einen Aufnahmeantrag gestellt und werde in Kürze SPD-Mitglied sein, sagte Lauer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle so auch dafür werben, dass sich junge Menschen politisch engagieren. Angesichts der aktuellen Erfolge rechtspopulistischer Parteien sei es wichtig, dem etwas entgegenzusetzen.