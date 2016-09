Eiszeit hautnah: Geopark lädt zu Exkursionen

Die Eiszeit liegt eine Ewigkeit zurück. Ihre Spuren sind heute aber noch gut sichtbar, so beispielsweise nordöstlich von Berlin.

Groß-Ziethen (dpa/bb) - Kiesabbau und Wiesen: Die Spuren der Eiszeit sind im nordöstlichen Brandenburg bis heute sichtbar. Zu den nutzbaren Hinterlassenschaften der Gletscher gehören Sand- und Kiesgruben, aber auch saftige Weidegründe sowie das Unesco-Weltnaturerbe Grumsiner Buchenwald. Zum bundesweiten Tag des Geotops können sich Besucher an diesem Sonntag im Geopark Einzeitland am Oderrand im Landkreis Barnim umfassend informieren.

Wie das Besucher- und Informationszentrum Geopark in Groß-Ziethen mitteilte, ist der Eintritt zur Ausstellung aus diesem Anlass frei. Die Veranstalter organisierten Vorträge, so zu Fossilienfunden und zu Hege und Jagd im Buchenwald Grumsin. Es gibt auch Exkursionen in diesen geschützten Wald oder zu Feldsteingebäuden, wie es in einer Mitteilung hieß.