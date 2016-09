Zweijähriger von Auto erfasst: schwer verletzt

Weil er seine Mutter sah, ist ein zwei Jahre alter Junge in Berlin-Wilhelmstadt unvermittelt auf die Straße gelaufen - dort wurde er von einem Auto erfasst. Das Kleinkind wurde am Donnerstagnachmittag schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Junge war in Begleitung seiner acht Jahre alten Schwester auf dem Gehweg der Ruhlebener Straße unterwegs, als er auf der gegenüberliegenden Straßenseite seine Mutter entdeckte. Er rannte zwischen geparkten Autos hindurch auf die Straße, wurde vom Wagen einer 24-Jährigen erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Letzte Änderung: Freitag, 16. September 2016 07:50 Uhr

Quelle: dpa

