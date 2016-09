Häftling legt Feuer in Berliner JVA

In einer Justizvollzugsanstalt in Berlin-Charlottenburg hat es gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 20 Jahre alter Insasse der JVA Plötzensee am Friedrich-Olbricht-Damm einen Stapel Wäsche und Bettzeug in Brand gesetzt. Da von einer großen Anzahl Verletzter ausgegangen wurde, rückte die Feuerwehr am Donnerstagabend mit 14 Fahrzeugen zu der Jugendstrafanstalt an. Mitarbeiter der Einrichtung hatten den Brand jedoch bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht.

18 Menschen wurden in der Krankenstation des Gefängnisses mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung untersucht. Ein Mitarbeiter der JVA wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Letzte Änderung: Freitag, 16. September 2016 07:50 Uhr

Quelle: dpa

