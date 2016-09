Baby nach heimlicher Geburt erstickt: Urteil erwartet

Im Prozess gegen eine 19-Jährige, die ihr Baby nach einer heimlichen Geburt erstickt haben soll, will das Berliner Landgericht heute das Urteil verkünden. Die Staatsanwältin hat auf eine Jugendstrafe von drei Jahren und drei Monaten Haft plädiert. Die damalige Abiturientin habe ihr Kind aktiv umgebracht und sei des Totschlags schuldig zu sprechen, verlangte die Staatsanwältin. Der Verteidiger forderte Freispruch. Die Angeklagte hatte im Dezember 2015 in ihrem Kinderzimmer in der elterlichen Wohnung unbemerkt ein Mädchen zur Welt gebracht. Im Prozess hatte die Frau erklärt, sie habe ein Handtuch über das Baby gelegt, es aber nicht töten wollen.

Quelle: dpa

