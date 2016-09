dpa

Eisbären-Saisonstart: Bis auf Noebels in stärkster Besetzung

Eisbären-Trainer Uwe Krupp kann zum Saisonauftakt der Deutschen Eishockey Liga heute gegen die Straubing Tigers nahezu auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Den Berlinern wird auf eigenem Eis nur Nationalspieler Marcel Noebels fehlen, der sich am vergangenen Wochenende in Lappeenranta einen Kreuzbandriss zugzog. Die Gastgeber, bei denen nach drei mageren Jahren der achte DEL-Titel das erklärte Ziel ist, haben fünf Neulinge verpflichtet. «Wir wollen eine gute Vorrunde und sehr erfolgreiche Playoffs spielen und am Ende das letzte Spiel gewinnen», erklärte Krupp, der bis mindestens 2018 in Berlin bleibt.

Letzte Änderung: Freitag, 16. September 2016 03:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen