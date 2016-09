dpa

Merkel ehrt Roberto Saviano als Kämpfer für Pressefreiheit

Einmal im Jahr treffen sich die Führungskräfte der Medienbranche in Potsdam zur Konferenz. In diesem Jahr steht die Meinungsfreiheit in der Türkei im Fokus der Debatten.

Potsdam (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den italienischen Anti-Mafia-Autoren Roberto Saviano als mutigen Kämpfer für die Pressefreiheit gewürdigt. «Wir alle können kaum ermessen, welche Ängste Sie ausstehen, während Sie im Verborgenen leben müssen», sagte Merkel am Donnerstag in Potsdam in ihrer Rede zur Verleihung des Medienpreises M100 an Saviano. Der Kampf für die Pressefreiheit erfordere den Mut engagierter Reporter. «Und Sie, Herr Saviano, verkörpern diesen Mut», betonte die Kanzlerin. «Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, dass Ihr Mut eines Tages dazu führen wird, dass die Missstände, die Sie beschreiben, beseitigt werden.»

Saviano hatte vor zehn Jahren in seinem inzwischen auch verfilmten Welterfolg «Gomorrha» die Umtriebe der Camorra, der neapolitanischen Form der Mafia, beschrieben. Seitdem wird er von der Mafia bedroht und muss unter strengem Personenschutz leben.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 20:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen