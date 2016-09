dpa

Schröter: Bodycam-Einsatz bei Brandenburger Polizei prüfen

Brandenburg will in Zukunft seine Polizisten zur Eigensicherung mit Körperkameras ausrüsten. Das Polizeipräsidium solle die entsprechenden Schritte prüfen, sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. «Ich halte Bodycams für eine gut geeignete Möglichkeit, Aggressionen gegenüber Polizisten zu reduzieren», betonte er. Es sei daher eine Arbeitsgruppe eingesetzt worden, entsprechende Probleme auch mit der Datenschutzbeauftragten zu klären. Schröter rechnet damit, dass erste Resultate der Vorprüfungen noch in diesem Jahr vorliegen. Danach soll eine Pilotphase eingeläutet werden.

Schröter hat die Idee aus der vergangenen Innenministerkonferenz mitgenommen. Die wachsende Gewalt gegen Polizeibeamte treibe ihn um. Erfahrungen aus Hessen hätten gezeigt, dass die Angriffe gegen Beamte seit dem Einsatz von Bodycams zurückgegangen seien.

