dpa

Anke Engelke wäre gerne ein Vogel

Anke Engelke (50) schlüpft im Animationsfilm «Findet Dorie» zum zweiten Mal in die Rolle der vergesslichen Fisch-Dame. Wäre Engelke selbst ein Tier, dann wäre sie allerdings lieber ein Vogel. «Ich wäre vermutlich ein Tier, das fliegen kann - weil ich gerne die Übersicht mag und weil ich gerne unterwegs bin», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vor der Deutschlandpremiere von «Findet Dorie» in Berlin.

«Auf der anderen Seite finde ich Nester toll. Ich bin auf der einen Seite wahnsinnig häuslich und mag es, ein schönes Zuhause zu haben. Auf der anderen Seite liebe ich es auch, zu reisen», meinte Engelke. «Ich könnte mir vorstellen, dass ich das als Vogel hätte. Unterwegs sein, aber auch ein Zuhause haben.»

Nach dem Erfolg von «Findet Nemo» kommt mit «Findet Dorie» nach 13 Jahren eine Fortsetzung des animierten Fisch-Abenteuers ins Kino. Zusammen mit dem kleinen orange-weißen Clownfisch Nemo macht sich die an Gedächtnisschwund leidende Dorie darin auf die Suche nach ihren Eltern.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 19:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen