Spitze des Finanzgerichts nach längerer Vakanz wieder besetzt

Der Vize wird der neue Chef: Der Jurist Thomas Stapperfend tritt zum 1. Oktober offiziell das Amt des Präsidenten des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg an. Das teilten das Justizministerium in Potsdam und die Berliner Senatsverwaltung für Justiz anlässlich seiner Ernennung am Donnerstag mit. Der 51-Jährige kennt das Gericht gut: 2011 wurde er dort bereits Vizepräsident. Der bisherige Präsident Claus Lambrecht ging nach Ministeriumsangaben Ende 2014 nach gut zehn Jahren an der Spitze in den Ruhestand. Seither sei die Stelle vakant gewesen. Seit 2007 haben Berlin und Brandenburg ein gemeinsames Finanzgericht mit Sitz in Cottbus.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 19:10 Uhr

Quelle: dpa

