Damm aus Blumenerde gegen Dieselflut

Mit unkonventionellen Mitteln hat die Bundespolizei in Berlin ernste Umweltfolgen einer Havarie mit einem Lastwagen verhindert. Eine Streife habe am S-Bahnhof Lichterfelde-Ost beobachtet, wie der Tank eines Lkw mit einem lauten Knall aufriss, berichtete die Behörde am Donnerstag.

Um zu vermeiden, dass austretender Dieselkraftstoff in die Kanalisation gelangt, errichteten die Beamten kurzerhand eine provisorische «Ölsperre» aus Blumenerde, die ein nahegelegenes Geschäft zur Verfügung stellte.

Mit Eimern und anderen Behältern fingen die Polizisten am Mittwochnachmittag weiteren, aus dem Tank austretenden Kraftstoff auf und füllten ihn um. Die Berliner Feuerwehr habe sich bei ihrem Eintreffen am Unglücksort über die unverhoffte Hilfe sehr erfreut gezeigt, hieß es.

