Hilfe des Landes bei Anschlussbeiträgen bedingt möglich

Bei der Rückzahlung der unzulässigen Beiträge von Grundstückseigentümern für alte Kanalanschlüsse können die Wasserverbände bedingt auf finanzielle Hilfe des Landes rechnen. «Dazu haben wir Entscheidungen im politischen Raum zu treffen», sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags. Dazu müssten aber alle Fälle einzeln geprüft werden. Zudem könnten finanzielle Hilfen des Landes auch an notwendige Veränderungen bei den Strukturen der Verbände geknüpft werden. «Über entsprechende Empfehlungen wird das Kabinett am kommenden Dienstag beraten», kündigte Schröter an. Im Dezember könnte dazu der Landtag entscheiden.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind alle Bescheide für Kanalanschlüsse bis zum Jahr 2000 wegen Verjährung unwirksam. Damit haben alle Bürger, die Widerspruch gegen die Bescheide eingelegt haben, Anspruch auf Rückzahlung. Diese Beiträge summieren sich nach Schätzungen auf rund 200 Millionen Euro. Strittig ist, ob auch die Bürger, die ohne Widerspruch gezahlt haben, im Sinne des Rechtsfriedens ihr Geld zurückbekommen sollen.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 19:00 Uhr

