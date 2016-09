Frankfurter Kleist-Festtage stehen im Zeichen von Shakespeare

«Shakespeare, Kleist & Co.»: Die Kleist-Festtage in Frankfurt (Oder) widmen sich in diesem Jahr William Shakespeare (1564-1616). Mehr als 25 Theater- und Filmaufführungen, Lesungen und Konzerte sind vom 6. bis 16. Oktober in der Oderstadt geplant, wie die Frankfurter Messe- und Veranstaltungs-GmbH am Donnerstag mitteilte.

An Shakespeare wird wegen dessen 400. Todestag in diesem Jahr vielerorts besonders erinnert. Im Zentrum der Festtage an der Oder stehe die Bedeutung des großen Dichters für den Frankfurter Dramatiker Heinrich von Kleist (1777-1811), hieß es. Spielerisch sollen Bezüge zwischen den beiden aufgedeckt werden.

Eröffnet wird das Festival mit der Verleihung des Kleist-Förderpreises für junge Dramatiker. In diesem Jahr wird Thomas Köck für sein Stück «Paradies fluten» geehrt, hieß es.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 16:40 Uhr

Quelle: dpa

