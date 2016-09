In Berlin bleibt geringer Anteil von Schülern sitzen

Berlin gehört bundesweit zu den Städten, in denen ein besonders geringer Anteil an Schülern eine Klasse wiederholen muss. Im Schuljahr 2014/15 sind 1,3 Prozent der Berliner Schüler sitzen geblieben, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie des Verbraucherportals billiger.de. Das Portal hat die Anzahl der Sitzenbleiber in den 122 größten deutschen Städten im Schuljahr 2014/15 erfasst.

Der Grund für die geringe Zahl von Sitzenbleibern in Berlin liegt der Studie zufolge in der lockeren Versetzungspolitik des Landes. Seit einer Reform 2010 können Schüler der Sekundarstufen nicht mehr sitzen bleiben. Nur Gymnasiasten müssen bei schlechten Noten noch um ihre Versetzung bangen. Auch in Hamburg und Baden-Württemberg ist Sitzenbleiben nur noch in Ausnahmefällen möglich.

Den größten Anteil an Schülern, die eine Klasse wiederholen, gibt es der Studie zufolge in bayrischen Städten, Spitzenreiter unter ihnen ist Coburg (3,8 Prozent). In Deutschland ein Schuljahr zu wiederholen, kostet laut der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) pro Schüler 34 000 Euro im Jahr.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 16:40 Uhr

Quelle: dpa

