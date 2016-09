Angetrunkener Schiffsführer rammt zwei Sportboote

Ein angetrunkener Schiffsführer hat an der Woltersdorfer Schleuse (Oder-Spree) mit seinem Gütermotorschiff zwei Sportboote gerammt und beschädigt. Die Wasserschutzpolizei stoppte den 56-Jährigen am Mittwoch und untersagte ihm die Weiterfahrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein Atemalkoholtest habe 1,67 Promille ergeben. Gegen den Mann wird wegen Gefährdung des Schiffsverkehrs ermittelt. Die Schleuse verbindet die Rüdersdorfer Gewässer mit der Spree.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 15:30 Uhr

Quelle: dpa

