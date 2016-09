Zeugenaufruf nach Wohnhausbrand in Rüdersdorf gestartet

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Der betroffene Mieter gab an, vor Ausbruch des Feuers am Mittwoch von zwei ihm unbekannten Männern bei sich zuhause bedroht worden zu sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten erhoffen sich Hinweise aus der Bevölkerung und wollen klären, ob der Vorfall etwas mit dem Brand zu tun haben könnte. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht geklärt.

Am Donnerstag sicherten Brandermittler Spuren, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Gebäude ist unbewohnbar. Der 41 Jahre alte Mieter hatte wegen des Brandes einen Schock erlitten. Bei Löscharbeiten war zudem eine Feuerwehrfrau verletzt worden.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 15:30 Uhr

Quelle: dpa

