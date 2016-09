dpa

Defa-Regisseur Rolf Losansky mit 85 Jahren gestorben

Der Kinderfilm-Regisseur Rolf Losansky ist mit 85 Jahren am Donnerstag in Potsdam gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin der Defa-Stiftung auf Anfrage. Zuerst hatten die «Potsdamer Neuesten Nachrichten» darüber berichtet. Losansky war mit seinen Defa-Kinderfilmen wie «Ein Schneemann für Afrika» (1977), «Moritz in der Litfaßsäule» (1983) oder «Das Schulgespenst» bekannt geworden. Für seine mehr als 20 Spielfilme erhielt er zahlreiche Auszeichnungen. Mit seinem letzten Defa-Film «Zirri, das Wolkenschaf» (1993) war er auf vielen internationalen Festivals präsent. Zuletzt verfilmte Losansky 1999 Grimms Märchen «Hans im Glück».

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 14:40 Uhr

Quelle: dpa

