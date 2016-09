Gabriel und NRW mit 11-Punkte-Plan gegen Steuerflucht von Konzernen

Der «Fall Apple» sorgt in der EU-Kommission und unter den europäischen Finanzministern für zusätzlichen Schwung im Kampf gegen Steuertricks. Eine Agenda für faire Besteuerung von Multis legt auch die SPD vor - mit teils bekannten Forderungen.

Berlin (dpa) - Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will den Kampf gegen Steuerflucht internationaler Konzerne vorantreiben. Vor dem Hintergrund des Streits der EU-Kommission mit dem US-Konzern Apple über Milliarden-Steuerzahlungen legte Gabriel am Donnerstag zusammen mit dem nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) einen 11-Punkte-Plan für «eine faire Unternehmensbesteuerung in Deutschland und Europa» vor. Darin wird gefordert, kreative Steuergestaltung transnationaler Konzerne wirksam zu bekämpfen. «Sie dürfen sich nicht künstlich arm rechnen.» Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» darüber berichtet.