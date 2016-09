Schieber fühlt sich bestätigt: «Kann es noch»

Der lange Zeit verletzte Stürmer Julian Schieber sieht sein Standing im Team von Hertha BSC nach seinen beiden Toren zum Saisonstart in der Fußball-Bundesliga stark verbessert. «Ich habe mich zwar vorher auch nicht versteckt in der Mannschaft, aber wenn du Tore schießt, dann ist das wichtig fürs Gesamtgefühl», sagte der 27-Jährige im Interview des «Kicker» (Donnerstag).

Seine Treffer gegen Freiburg und in Ingolstadt für die mit zwei Siegen noch nie so gut gestarteten Herthaner empfindet Schieber als Bestätigung. «Wenn du dann wieder mittendrin bist und Spiele entscheidest, ist das die Belohnung für harte Arbeit und zeigt mir, dass ich es noch kann», sagte der Schwabe, dem die lange Leidenszeit zugesetzt hat: «Man fühlt sich nicht so echt, wenn man lange raus war.»