Jens Keller kehrt zu 1860 zurück: «War eine tolle Zeit»

Für Jens Keller steht eine Reise in die Vergangenheit auf dem Programm. Der Trainer des Zweitligisten 1. FC Union Berlin trifft am Freitag (18.30 Uhr) im Auswärtsspiel bei 1860 München auf seinen früheren Arbeitgeber. Zwischen 1992 und Ende 1995 trug Keller als Spieler das Trikot der Löwen. Unter Trainer Werner Lorant stieg er von der Bayern-Liga in die 2. Bundesliga und direkt im Anschluss in die erste Liga auf.

«Das war ein Riesenerlebnis. Wir haben es als erste deutsche Mannschaft den Durchmarsch von der 3. Liga bis in die Bundesliga geschafft. Es war eine tolle Zeit», sagte Keller.

Der Großteil der Heimspiele von 1860 fand im Stadion an der Grünwalder Straße statt. «Dieses Stadion hat eine große Vergangenheit. Nur heute funktioniert so ein Stadion nicht mehr. Vereine sind Wirtschaftsunternehmen, die Geld verdienen müssen», erklärte Keller.

Auch wenn Traditionalisten immer noch von einer Rückkehr ins «Grünwalder» träumen, ist inzwischen die gemeinsam mit dem FC Bayern genutzte WM-Arena von 2006 feste Spielstätte des TSV 1860 München. Dort will Union zu Beginn der englischen Woche den ersten Saisonsieg gegen den Karlsruher SC (4:0) bestätigen.

«Wir haben enorme Qualität nach vorn. Das haben wir in jedem Spiel bewiesen. Wir haben uns immer viele Torchancen herausgespielt», sagte Keller.

