Zwei Brände in Berliner Kleingartenanlagen

Gleich zwei mal ist die Feuerwehr zu Bränden in Berliner Kleingartenanlagen ausgerückt. An der Chris-Gueffroy-Allee in Berlin-Baumschulenweg waren in der Nacht zum Donnerstag zwei Gartenlauben, ein Schuppen und ein Gewächshaus in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Propangasflaschen wurden wegen Explosionsgefahr sichergestellt.

Wenig später brannte in einer Kleingartenanlage am Anisweg in Rosenthal der Dachstuhl einer Laube. Die Feuerwehr setzte ein Spezialfahrzeug ein, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Menschen waren nicht in Gefahr. Die Brandursache war in beiden Fällen zunächst unklar.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 07:50 Uhr

Quelle: dpa

