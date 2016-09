dpa

Rettungsstellen klagen über aggressive Patienten

Rettungsstellen an Berliner Kliniken klagen über verbale und körperliche Angriffe von Patienten. «Das Aggressionspotenzial von Patienten und Angehörigen steigt deutlich an», sagte Martin Möckel, Leiter dreier Charité-Notaufnahmen in verschiedenen Bezirken, der Deutschen Presse-Agentur. Als Ursachen vermutet Möckel die hohe Auslastung der Rettungsstellen, verbunden mit langen Wartezeiten, und eine steigende Gewaltbereitschaft in der Öffentlichkeit. Auch andere Kliniken kennen die Problematik: Folgen seien Wachschutz, besser abgeriegelte Behandlungsräume und Deeskalationstrainings für Mitarbeiter, hieß es auf dpa-Anfrage.

Letzte Änderung: Donnerstag, 15. September 2016 07:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen