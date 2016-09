dpa

Überzeugende Heimpremiere: Füchse besiegen Minden 36:26

Die Füchse Berlin haben eine souveräne Heimpremiere in der neuen Saison der Handball-Bundesliga gefeiert. Sechs Tage nach dem Sensations-Coup bei der Club-WM in Katar besiegte der Hauptstadtclub am Mittwochabend Aufsteiger GWD Minden klar mit 36:26 (20:13). Nach zwei Spielen haben die Füchse zwei Siege auf dem Konto.

Mattias Zachrisson überragte vor 5870 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle mit neun Toren. Paul Drux, Fabian Wiede und Bjarki Elisson trugen jeweils fünf Treffer zu dem überzeugenden Erfolg bei.

Die Gäste aus Minden konnten nur zu Beginn und Mitte der ersten Hälfte mit den Füchsen mithalten. Ansonsten dominierten die Gastgeber die Begegnung nach Belieben. Meist sicher in der Abwehr starteten die Berliner einen Tempogegenstoß nach dem anderen. Mit etwas mehr Sorgfalt im Abschluss hätten die Füchse zur Pause sogar höher als 20:13 führen können.

In der zweiten Hälfte änderte sich wenig am Verlauf. Die Füchse hatten gegen die teilweise überfordert wirkenden Ostwestfalen wenig Mühe. So schraubte die gut funktionierende Offensive der Berliner den Vorsprung auf zeitweise acht Tore. Am Ende betrug das Polster gar zehn Treffer.

