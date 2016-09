dpa

Berliner CDU wirbt für politische Mitte

Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Berliner CDU-Spitzenkandidat Frank Henkel haben für eine starke politische Mitte in Berlin geworben. Nur die CDU könne bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am Sonntag diese Mitte mit ihrem gesellschaftlichen Zusammenhalt garantieren, sagten beide am Mittwoch bei einem gemeinsamen Wahlkampfauftritt. Die Abschlussveranstaltung der Berliner CDU wurde immer wieder von einer Gruppe von rund 30 Rechten - wohl Sympathisanten der AfD und Pegida - mit Pfiffen und «Hau ab»-Rufen gestört. Henkel grenzte sich scharf von der AfD ab. «Ich kann keine Partei ertragen, die Rassisten an ihrer Spitze duldet», rief der Innensenator unter dem Beifall von gut 1500 Zuhörern.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 20:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen