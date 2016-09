Gabriel begrüßt Krisentreffen im Fall Kaiser's Tengelmann

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat den Vorstoß der Gewerkschaft Verdi begrüßt, die drohende Zerschlagung der Supermarktkette Kaiser's Tengelmann mit einem Spitzentreffen der konkurrierenden Handelskonzerne abzuwenden. «Für mich hat das Interesse an Arbeitsplätzen und Arbeitnehmerrechten immer Vorrang. Jeder Versuch, die Unsicherheit für die Beschäftigten zu beenden und Arbeitsplätze zu sichern, ist zu begrüßen», sagte Gabriel der «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» («WAZ», Donnerstag).

Verdi versucht, Vertreter von Tengelmann und Edeka sowie des Konkurrenten Rewe an einem Tisch zusammenzubringen, wie am Mittwoch in Branchenkreisen bestätigt wurde. Es gehe darum, Bewegung in die festgefahrenen Gespräche zu bringen und eine Lösung jenseits der drohenden Zerschlagung und anstehender Urteile auszuloten.