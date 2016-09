dpa

Hasso Plattner wird Ehrenbürger von Potsdam

Der Software-Milliardär Hasso Plattner wird neuer Ehrenbürger der brandenburgischen Landeshauptstadt Potsdam. Mit großer Mehrheit stimmte das Stadtparlament am Mittwoch für den Antrag von Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD). Plattner habe sich in herausragender Weise um die Stadt verdient gemacht, sagte Jakobs. «Er hat der Stadt in den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft, Städtebau und Kultur durch sein Engagement und sein Wirken wichtige Impulse verliehen.»

Plattner hatte 1998 das nach ihm benannte Institut für Softwaresystemtechnik an der Universität Potsdam gegründet. Zudem spendete er hohe Millionenbeträge für die historische Fassade und das Kupferdach des neuen Landtages. Im kommenden Jahr will der Mäzen gegenüber vom Parlament das von seiner Stiftung erbaute «Museum Barberini» eröffnen und dort Teile seiner Kunstsammlung ausstellen. Die Ehrenbürgerwürde soll dem 72-Jährigen beim Neujahrsempfang der Landeshauptstadt am 20. Januar 2017 verliehen werden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 18:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen