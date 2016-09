Oberverwaltungsgericht: Prenzlau muss für Kita-Essen zahlen

Das Mittagessen in Prenzlauer Kitas kommt die Stadt teuer zu stehen. Über Jahre zahlten Eltern dafür zu viel Geld, urteilt das Oberverwaltungsgericht.

Berlin/Prenzlau (dpa/bb) - Ein langjähriger Rechtsstreit zwischen Eltern und der Stadt Prenzlau um die Zuzahlung zu Kita-Essen ist beendet: Die Kommune muss zu viel gezahltes Geld zurückerstatten. Das entschied jetzt das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg in letzter Instanz, wie es am Mittwoch mitteilte. Die Stadt signalisierte, dass sie sich dem Urteil fügen will.