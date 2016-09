Betrunkener feuert mit Softair-Waffe auf Passanten

Ein betrunkener Mann hat in Potsdam von seinem Balkon aus mit einer Softair-Waffe auf Passanten geschossen. Anwohner verständigten am Dienstagabend die Polizei, wie eine Behördensprecherin am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde zwar niemand, dennoch nahmen die Beamten den 57-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten fest. Ein Alkoholtest ergab bei ihm mehr als 2,8 Promille. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 17:30 Uhr

Quelle: dpa

