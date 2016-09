Musikrat fordert mehr Festanstellungen für Musiklehrer

Der Landesmusikrat Berlin hat vor einem Niedergang musikalischer Jugendbildung gewarnt und mehr festangestellte Lehrer für die Musikschulen gefordert. Die Lehrer seien in einer «bundesweit singulär schlechten Lage», stellten der Deutsche Musikrat und die Konferenz der Landesmusikräte am Mittwoch mit. Sie unterstützen den Landesmusikrat. Nur weniger als sieben Prozent der Lehrer hätten ein festes Arbeitsverhältnis. Bundesweit sei die Quote mehr als zehn Mal so hoch.

Die Lehrer müssten selbst eine Krankenversicherung abschließen und hätten bei Schwangerschaft, Krankheit oder Urlaub Einnahmeausfälle, hieß es. Sie versuchten den Quereinstieg an allgemein bildende Schulen, wanderten in andere Länder ab oder strebten eine berufliche Neuorientierung an. Nur durch mehr Festanstellungen könnten die Musikschulen Kooperationen mit Kitas und Schulen eingehen oder bei der Integration Geflüchteter helfen.

«Musikalische Bildung braucht Kontinuität und Qualität», sagte die Vorsitzende der Konferenz der Landesmusikräte und Vizepräsidentin des Deutschen Musikrates, Ulrike Liedtke. «Das geht nur mit einem angemessenen Anteil an festangestellten Musikschullehrern.»

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 17:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen