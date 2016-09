Funkturm auf Messegelände wieder zugänglich

Nach mehr als zwei Monaten Sperrung steht der Funkturm auf dem Berliner Messegelände wieder für Besucher offen. Am Mittwoch wurde die Aussichtsplattform in 126 Meter Höhe wie geplant wiedereröffnet, teilte die Messe Berlin GmbH mit. Anfang Juli war der Turm für eine Wartung geschlossen worden, dann war er wegen Veranstaltungen gesperrt. Seine Eröffnung hatte sich am 3. September zum 90. Mal gejährt. In den Jahren seit 1926 haben den Angaben zufolge mehr als 17 Millionen Menschen den «Mini-Eiffelturm» besucht. Früher diente er als Sendemast, heute locken die Aussichtsplattform und ein auf 55 Metern gelegenes Restaurant zum Besuch.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 17:10 Uhr

Quelle: dpa

