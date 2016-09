Eisbären rechnen mit Gervais-Einsatz

Cheftrainer Uwe Krupp rechnet mit einem Einsatz des Eishockey-Verteidigers Bruno Gervais beim Saison-Auftakt der Eisbären Berlin gegen die Straubing Tigers. «Ich denke, er wird am Freitag spielen», sagte Krupp am Mittwoch. «Ich glaube, dass er bereit ist, einzusteigen.» Gervais arbeitet sich derzeit nach einer monatelangen Pause wegen eines Kreuzbandrisses zurück.

In den bisherigen Partien in der Champions Hockey League war der Kanadier noch nicht wieder zum Einsatz gekommen. In der Anfangsphase der neuen Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga soll der 31-Jährige laut Krupp nun wieder langsam herangeführt werden. Auf Nationalstürmer Marcel Noebels müssen die Eisbären unterdessen ebenfalls wegen eines Kreuzbandrisses noch monatelang verzichten.