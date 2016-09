dpa

Berlins Flüchtlingsmanager Glietsch scheidet aus Amt

Berlins Staatssekretär für Flüchtlingsfragen, Dieter Glietsch, wird am 22. September offiziell aus dem Amt scheiden. Der frühere Polizeipräsident der Bundeshauptstadt war vor einem Jahr auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise vom Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) aus dem Ruhestand geholt worden. Er sollte Ordung in das Verwaltungschaos im Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) bringen. Zusammen mit Sozialstaatssekretär Dirk Gerstle (CDU) stand Glietsch an der Spitze des Koordinierungsstabes, dessen oberster Chef Sozialsenator Mario Czaja (CDU) ist.

Der damals 68-jährige Glietsch hatte einen auf ein Jahr befristeten Vertrag. «Der Vertrag von Herrn Glietsch läuft am 22. September aus», sagte Senatssprecherin Daniela Augenstein am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Derzeit nehme er Resturlaub; seine Arbeit erledige derzeit einer seiner Mitarbeiter aus der Senatskanzlei.

Wie künftig das Flüchtlingsmanagement in Berlin angesichts der zurückgegangenen Zahlen und neuen Strukturen mit dem Landesamt für Flüchtlingsfragen (LAF) geregelt wird, entscheidet der neue Senat Augenstein zufolge nach der Abgeordnetenhauswahl.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 17:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen