Mann überfallen und beraubt: Zwei Verdächtige festgenommen

Nach dem Überfall auf einen Mann in Berlin-Moabit sind zwei Männer festgenommen worden, die ihr Opfer auch verletzt haben sollen. Sie sollten laut Polizei noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Die 36 und 47 Jahre alten mutmaßlichen Täter sowie ein unbekannter Komplize sind verdächtig, einen 20-Jährigen am Dienstagmorgen in einem Park mit einem Messer bedroht und mit Reizgas besprüht zu haben.

Das Trio soll das am Boden liegende Opfer geschlagen, getreten und ihm schließlich Bargeld sowie das Mobiltelefon abgenommen haben. Bei dem Jüngeren fanden die Beamten neben mehreren Handys etwa ein Kilogramm Haschisch, 20 Gramm Kokain, mehr als 230 Ecstasy-Pillen und einen vierstelligen Geldbetrag. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 16:40 Uhr

Quelle: dpa

