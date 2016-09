dpa

Eishockey-Trainer Krupp verlängert Vertrag bei den Eisbären

Eishockey-Trainer Uwe Krupp hat seinen 2017 auslaufenden Vertrag bei den Eisbären Berlin vorzeitig verlängert. Bis 2018 habe der 51-Jährige unterschrieben, teilte der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch mit. Zuvor hatten bereits Berliner Medien über den Verbleib des früheren Bundestrainers bei den Eisbären berichtet. Krupp war im Dezember vor zwei Jahren als Nachfolger von Jeff Tomlinson gekommen. In der vergangenen Saison hatten die Eisbären unter Krupp die Hauptrunde als Zweiter abgeschlossen, waren aber an den Kölner Haien im Viertelfinale gescheitert. Die neue Spielzeit beginnt am Freitag.

