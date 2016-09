dpa

Prozess: Teilräumung der Rigaer Straße rechtswidrig

Berlin (dpa/bb) - Die Teilräumung des Hauses in der Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain im Juni war rechtswidrig. Das entschied das Landgericht am Mittwoch in zweiter Instanz, wie mitgeteilt wurde. Die Betreiber der illegalen Autonomen-Kneipe «Kadterschmiede» im Erdgeschoss dürfen somit vorläufig in den Räumen bleiben. Die Richterin begründete ihre Entscheidung damit, dass der Hauseigentümer im Juni keinen sogenannten Räumungstitel von einem Gericht hatte. Der wäre aber nötig gewesen, weil die Kneipenbetreiber die Räume schon länger als ein Jahr nutzten.

Das Gericht wies aber auch darauf hin, dass derzeit eine Räumungsklage des Hauseigentümers gegen die Kneipenbetreiber laufe. Weil die Kneipe und ihre Betreiber keinen Mietvertrag hätten, sei das Recht des Eigentümers an den Räumen stärker.

