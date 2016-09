Wolf auf Bundesstraße angefahren und getötet

Ein Wolf ist auf einer Bundesstraße in Südbrandenburg von einem Auto angefahren und getötet worden. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am frühen Mittwochmorgen auf der B87 bei Herzberg (Landkreis Elbe-Elster) im Grenzgebiet zu Sachsen. Immer wieder kommt es vor, dass Wölfe bei Unfällen getötet werden. Erst im August hatte ein Lastwagen auf der Autobahn 24 Berlin-Hamburg, im Grenzgebiet von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, ein Tier erfasst. Der Wolf steht in Deutschland unter Artenschutz. In Brandenburg und Sachsen gibt im Vergleich zu anderen Bundesländern größere Vorkommen.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 15:10 Uhr

Quelle: dpa

