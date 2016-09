dpa

Holzlaster überrollt Fahrradfahrerin: Frau schwer verletzt

Eine 71 Jahre alte Radfahrerin ist in Brandenburg/Havel von einem Holzlaster überrollt und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der Lkw-Fahrer die Radlerin am Mittwoch offensichtlich beim Abbiegen übersehen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht. Dem Lastwagenfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 15:10 Uhr

