Erneut brennen Autos in Cottbus: Neue Ermittlungsgruppe

Erneut haben innerhalb weniger Tage in Cottbus Autos gebrannt. Zwei Fahrzeuge gingen in der Nacht zu Mittwoch an unterschiedlichen Standorten in einem Stadtteil in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Ein Auto sei dadurch zerstört worden, das zweite hätten Fußgängern löschen können. Verletzte gab es nicht.

In derselben Gegend hatte es bereits in der Nacht zum Montag eine Serie von Autobränden gegeben. Die Polizei vermutet in allen Fällen Brandstiftung und geht von einem Zusammenhang aller Brände aus. Eine neue Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizei befasse sich jetzt mit den Vorfällen.

