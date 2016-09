10 000 Teilnehmer bei Anti-Ceta/TTIP-Demo erwartet

Die Gegner der geplanten Freihandelsabkommen TTIP und CETA rufen für Samstag in Leipzig zu einer Demonstration auf. Es würden rund 10 000 Teilnehmer aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen erwartet, sagte der Sprecher der Veranstalter, Maximilian Becker, am Mittwoch in Leipzig. Zu den Organisatoren zählen unter anderem der Deutsche Gewerkschaftbund, Verdi, Attac sowie der Naturschutzbund BUND. Bundesweit sind am Samstag nahezu zeitgleich sieben Demonstrationszüge geplant. Neben Leipzig soll auch in Köln, München, Stuttgart, Frankfurt, Hamburg und Berlin gegen die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada protestiert werden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 14. September 2016 14:50 Uhr

Quelle: dpa

