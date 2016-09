dpa

Drachen am Himmel: Wettermuseum feiert Zehnjähriges

Lindenberg (dpa/bb) - Wetter im Museum: sein zehnjähriges Bestehen feiert das Wettermuseum Lindenberg (Oder-Spree) an diesem Samstag (17.9.) mit vielen Attraktionen. Selbstgebaute Drachen aus vier Ländern werden ausgestellt, wie eine Museumssprecherin am Mittwoch sagte. Mit diesen teils mehr als mannshohen Fluggeräten - mit Textilien bespannte Gestelle - wurden einst Messgeräte in luftige Höhen geschickt.

Die neue Dauerausstellung des Museums war im Mai 2015 eröffnet worden. Auf 160 Quadratmeter Fläche informieren Exponate wie Wetterkarten und Messgeräte über die Geschichte der Wetterbeobachtung sowie über den Klimawandel. Zum Museum gehören eine historische Ballonhalle und ein Windenhaus. Träger des Museums ist der Verein Wettermuseum.

Zum Jubiläum des Hauses wird auch an die Gründung des nahegelegenen Observatoriums erinnert. Vor 111 Jahren eröffnet, gewährt es am Samstag Besuchern Einblick in sein Inneres. Das Observatorium gehört zum Deutschen Wetterdienst (DWD).

